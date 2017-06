Lontoon palo: Tornitalo oli muovilla päällystetty kuolemanloukko

"Rikos. 30 vuotta sitten Britannia käänsi selkänsä tukiasumiseen tarkoitetuille asunnoille. Tuotot merkitsivät enemmän, kuin turvallinen katto köyhiemme pään päällä. Tämä on kammottava virhe, jonka vuoksi yhteiskuntamme tulisi hävetä. Nyt se virhe on voinut vaatia jopa 100 ihmisen hengen. Me tarvitsemme vastauksia. Me tarvitsemme muutosta", kirjoitti brittiläinen sensaatiolehti Daily Mirror kansijutussaan tänään.

Tällä kertaa lehti onnistui tiivistämään brittien tunnot osuvasti.

24-kerroksisen Grenfell Tower -tornitalon ainakin 17 ihmisen hengen vaatinut palo on saanut britit raivon valtaan.

70-luvulla rakennettuun taloon oli tehty vuonna 2015 julkisivuremontti, jonka materiaalina oli käytetty edullista, mutta helposti syttyvää alumiinikomposiittilevyä.

Komposiittilevyjen materiaalina käytetään muun muassa polyeteenia, joka on herkästi syttyvä muovi.



Nyt Britanniassa keskustellaan paloturvallisuudesta ja etsitään syyllisiä.

Raivoa on aiheuttanut muun muassa tieto siitä, että pienellä panostuksella komposiittilevystä olisi saatu tehtyä paloturvallinen.

Asiantuntijoiden mukaan paloturvallinen versio olisi maksanut ainoastaan 5000 dollaria enemmän ja pelastanut todennäköisesti ihmishenkiä.

- Oli vain ajan kysymys, milloin tällainen onnettomuus tapahtuu, sanoi Arnold Tarlong paloturvallisuuteen erikoistuneesta yhdistyksestä The Sun -lehdelle.

Lehden mukaan ainakin 14 lontoolaisen tornitalon julkisivu on rakennettu samalla tavalla.



Herkästi palavan julkisivumateriaalien lisäksi talosta on löytynyt lukuisia muitakin puutteita, kuten riittämättömät hätäuloskäynnit, palosammuttimien ja sprinklereiden puuttuminen sekä palovaroittimet, jotka kytkeytyivät ilmeisesti pois päältä jo palon alkuvaiheessa.

Talo oli rakennettu 1970-luvun rakennusmääräysten mukaan, mutta siinä oli tehty palotarkastus vuonna 2015 uuden julkisivun valmistumisen jälkeen.



Tornitalon asunnot olivat tukiasuntoja, jotka on tarkoitettu vähävaraisille. Suuri osa asukkaista oli esimerkiksi maahanmuuttajia.

Moni uskoo, että talon turvallisuuteen saatettiin suhtautua leveäperäisesti juuri asukkaiden heikon sosiaalisen statuksen vuoksi.

Nyt brittimediassa vaaditaankin yhtäläistä oikeutta turvalliseen asumiseen tulotasosta tai kansallisuudesta riippumatta.

Vaikka tulipalossa kotinsa menettäneille on satanut ennennäkemätön määrä tukea ja lahjoituksia, brittilehti Guardian muistuttaa, että tukea tarvitaan myös silloin, kun tulipalo ei enää ole median valokeilassa.

Lehti kertoo vuonna 2009 sattuneesta samankaltaisesta palosta, jonka jälkeen päättäjät lupasivat parantaa paloturvallisuutta tukiasunnoissa. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.



Myrskyn silmään ovat joutuneet erityisesti päättäjät.

Pääministeri Theresa Mayta on kritisoitu siitä, että hän tapasi palon jälkeen ainoastaan pelastushenkilökuntaa, muttei tulipalosta selvinneitä ja uhrien omaisia.

Hallitusta on syytetty myös uhrilukujen kaunistelusta.

Epävirallisten tietojen mukaan palossa on voinut kuolla yli sata ihmistä. Tällä hetkellä virallisia kanavia pitkin uhriluvuksi on kerrottu 17, mutta poliisin mukaan uhrien määrä tulee nousemaan "merkittävästi".



Poliisi ei usko, että palon raunioista löydetään enää ketään elävänä.

Suuri osa uhreista on niin pahoin palaneita, että heidän tunnistamisensa voi viedä kuukausia. Poliisin mukaan on myös mahdollista, ettei kaikkia uhreja pystytä tunnistamaan koskaan.

Ainakin 65 ihmistä on kadoksissa palon jäljiltä.

Ihmiset ovat levittäneet katoamisilmoituksia läheisistään palopaikan lähistölle.

Epätoivo on käsin kosketeltavaa.