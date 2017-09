Lontoon metroräjähdyksen mahdollisista suomalaisuhreista ei vielä tietoa

Suomen Lontoon suurlähetystöstä kerrotaan, ettei heillä ole tietoa Lontoon metrossa tapahtuneen räjähdyksen mahdollisista suomalaisuhreista.

– Mitään sellaista tietoa meillä ei vielä ole. Sen kuitenkin tiedämme, että ihmisiä on loukkaantunut ja seuraamme tilannetta, sanoo konsuli Riitta Kukkonen.

Parsons Greenin metroasemalla on paikalla useita poliisiautoja ja ambulansseja. Asema on suljettu ja liikenne aseman läpi kulkevalla linjalla on poikki.

Poliisi on tiedottanut, että se on tietoinen tapahtumista ja tutkii niitä. Viranomaiset eivät ole tiedottaneet tapahtumista tarkemmin.

Brittilehtien mukaan Parsons Greenin asemalla tapahtui jonkinlainen räjähdys aiemmin tänä aamuna. Lehtien mukaan ihmisiä olisi loukkaantunut sekä räjähdyksessä että sitä seuranneessa paniikissa.