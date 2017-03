Lontoon epäilty terroriteko: Poliisi ampui hyökkääjää, ainakin yksi kuoli yliajossa, useille pahoja vammoja

Britanniassa poliisi vahvistaa, että Lontoon veriteot ovat vaatineet uhreja, joiden joukossa on myös poliiseja. Scotland Yard ei kuitenkaan kertonut, ovatko uhrit kuolleita vai loukkaantuneita.

Poliisi kertoi aiemmin pitävänsä tapahtumia maan parlamenttitalon luona tässä vaiheessa terroritekoina.

BBC kertoi aiemmin, että sairaalalähteiden mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut Westminsterin sillalla, missä auton epäillään ajaneen ihmisjoukkoon.

Poliisi kertoi keskiviikon, että se pitää tapahtumia maan parlamenttitalon luona tässä vaiheessa terroritekoina.

Jo aiemmin kerrottiin, että poliisi ampui parlamentin luona aseistetun hyökkääjän, joka oli puukottanut poliisia.

Lontoon tapahtumat osuvat samalle päivälle, kun Brysselissä on hiljennytty vuoden takaisen terrori-iskun uhrien muistolle.

Parlamentin istunto keskeytettiin tapahtumien vuoksi. Pääministeri Theresa May evakuoitiin parlamentista, ja hän on kunnossa.

Toimittaja Andrew Woodcock näki Westminsterin tapahtumat toimistonsa ikkunasta.

– Kuulin huutoa ulkoa. Siellä oli noin 40 tai 50 ihmistä juoksemassa aukiolle. He tuntuivat pakenevan jotakin. Kun ryhmä saapui vartiossa olevien poliisien luo, väkijoukosta irtautui mies, joka näytti pitävän kädessään isoa keittiöveistä.

– Kuului jotain, mikä vaikutti laukauksilta, ehkä kolme laukausta, ja kohta näkyi kaksi ihmistä makaamassa maassa, ja ihmiset juoksivat auttamaan heitä. Pian poliisit alkoivat tyhjentää aukiota, kertasi Woodcock BBC:lle.

Westminsterin sillan tapahtumia kuvannut entinen puolalaisministeri Radoslaw Sikorski kertoo Twitterissä nähneensä, miten auto ajoi ainakin viiden ihmisen päälle sillalla.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ