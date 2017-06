Lontoolaiset surun keskellä: "Tämä on minun kaupunkini"

Poliisien partioidessa laumoittain London Bridgen ympärillä sunnuntai-iltana monet lontoolaiset kulkivat Euroopan tuoreimman terrori-iskukohteen ohi silmiään pyöritellen tai olkiaan kohautellen.



– Tämä on valtava kaupunki. Emme me voi oikein olla peloissamme tai esimerkiksi välttää kulkemasta julkisessa liikenteessä, selittää ruotsalainen, mutta Lontoossa vuosikaudet asunut Andreas Schorling.



– Onhan tämä tietenkin traagista ja surullista, ei sitä voi kiistää, täydentää hänen ystävänsä, Tukholmasta kotoisin oleva Gunnar Kramer.



– Tämä isku muistuttaa hyvin paljon Tukholman iskua. Tekotapa oli hyvin samanlainen. Yhteistä näille on myös se, ettei tällaisiin iskuihin voi varautua eikä näitä voi estää mitenkään.



Kramer, Schorling ja Moskovasta kotoisin oleva Natalia Remizova olivat sunnuntaina tuomassa kukkia sillalle, jossa terroristit edellisenä yönä ajoivat ihmisjoukkoon ja sen jälkeen syöksyivät puukottamaan ihmisiä.



Mediahuomio yllätti



Remizova kertoo, että häntä ei niinkään yllättänyt traaginen hyökkäys, vaan turmapaikan ympäröinyt kansainvälinen media.

– Kuvittelin, että tulisimme tänne olemaan yhdessä muiden kaupunkilaisten kanssa. Ajattelin, että täällä olisi enemmän ihmisiä. Meille oli itsestään selvää, että haluamme osoittaa tukeamme iskun uhreille. Emme arvanneet, että tämä hyökkäys on saanut näin valtavan mediahuomion, hän kertoo.

– Tämä on minun kaupunkini. Meillä on vahva yhteisö, Britannian kansalaisuuden omaava Remizova painottaa.

Häntä närkästytti, että kansainväliset uutistoimistot olivat valloittaneet London Bridgelle johtavat risteykset kameroineen ja retkituoleineen. Osa kameramiehistä yritti jopa osoittaa, mihin kolmikon tulisi asettaa kukkansa, jotta ne saataisiin parhaiten kuviin.

– En tiedä, tämä on ehkä jopa hieman surullista, Remizova kertoo osoittaen ympärillään levittäytyvää kameramerta.

Hän uskoo, että Lontoo on niin suuri, voimakas ja monikulttuurinen, että yksi terrori-isku ei sitä juuri horjuta.

Andreas Schorling ja Gunnar Kramer ovat samaa mieltä. He arvioivat, että tuorein isku tuskin vaikuttaa tulevissa parlamenttivaaleissa suuntaan tai toiseen.

– Terrorismi ei ole tähän saakka ollut merkittävä vaaliteema. Ja sitä paitsi tällaista asiaa on hyvin vaikea politisoida, Kramer pyörittelee.



"Näin monta sankaria"



Kaikki turmapaikalla käyneet eivät suinkaan panneet pahakseen valtavaa mediamylläkkää. Kolmikymppinen Richard Angell kertoi mielellään kauhunhetkistään lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä. Hän oli paikallisessa pubissa, kun kolme miestä hyökkäsi veitsin ihmisten kimppuun. Sunnuntai-iltana hän palasi turmapaikalle kertomaan tarinaansa.

– En nähnyt itse hyökkääjiä, mutta näin monta sankaria. Eräs mies yritti heittää pöydän hyökkääjiä kohti. Baarin tarjoilija painautui ulko-ovia vasten ja esti heitä pääsemästä sisälle. Näin miten ihmiset katsoivat toisiaan silmiin, tukivat toisiaan ja näyttivät miten tiivis yhteisö meillä on. Manchesterissa on näytetty mallia ja nyt koko Britannia seisoo yhtenäisenä, Angell vuodattaa.



Hän pahoittelee, ettei ehdi jutella enempää, sillä hän on lupautunut BBC:n suoraan lähetykseen.



Myös paikallisen muslimijärjestön imaami Mohammad Yazdani Raza päivysti sunnuntaina London Bridgen eristysnauhojen luona. Hän kertoi viettäneensä kaupungilla koko päivän välittämässä viestiä, että Britannian muslimiyhteisö ei hyväksy iskuja.



– Lontoo on monikulttuurinen ja uskomattoman monimuotoinen yhteisö ja perhe. Olemme täällä tukemassa toisiamme, Raza sanoo ja kertoo kannattavansa ehdottomasti pääministeri Theresa Mayn vaatimuksia entistä kovemmista terrorismin vastaisista toimista.