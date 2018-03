Löfven muistutti toimittajia Yhdysvalloissa: Ruotsissa ei ole no go -alueita

Ruotsissa ei ole niin kutsuttuja no go -alueita, joille kansalaiset ja viranomaiset eivät voisi turvallisesti mennä, muistutti maan pääministeri Stefan Löfven yhdysvaltalaistoimittajia tiedotustilaisuudessa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Washingtonissa.

Löfven ja Trump tapasivat tänään Valkoisessa talossa.

Löfveniltä kysyttiin, onko hän edelleen samaa mieltä esittämästään kritiikistä Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan.

Löfven vastasi, että vaikka Ruotsissa on ongelmia ja haasteita, maalla on myös hyvät lähtökohdat puuttua niihin ja esimerkiksi turvallisuusjoukkojen ja poliisin resursseja on jo parannettu.