Liki puoli miljoonaa ilman sähköä Floridassa

Floridassa hirmumyrsky Irma on katkaissut sähköt jo liki puolelta miljoonalta asiakkaalta, kertoo paikallinen sähköyhtiö. Se kertoo myös sulkeensa toisen Turkey Pointissa sijaitsevan ydinvoimalansa reaktoreista. Sulkeminen onnistui ongelmitta.

Floridan eteläkärjen saarilla riehuvan hurrikaanin tuulennopeus on liki 60 metriä sekunnissa. Yli kuusi miljoonaa osavaltion asukasta on paennut myrskyä kodeistaan.

Irma vahvistui aamupäivällä Suomen aikaa uudelleen kategorian neljä hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla.

Kansallinen sääpalvelu on varoittanut, että hurrikaani tuo Florida Keysin saarille hengenvaaralliset olosuhteet. Kaikkia saarille jääneitä ihmisiä on kehotettu suojautumaan perusteellisesti hurrikaanin raivolta.

Hurrikaani liikkuu hitaasti Florida Keysin saarten yli, minkä jälkeen sen reitillä ovat muun muassa Tampan ja Saint Petersburgin kaupungit Floridassa.

Irma on heikentynyt hurjimmasta voimastaan, jolla se runnoi Karibianmeren saaria, mutta hurrikaanin odotetaan edelleen tuovan mukanaan paljon tuhoa. Irma on nyt samassa myrskyluokassa kuin elokuun lopussa Texasiin paiskautunut hurrikaani Harvey.

Kodit autioituneet, hätämajoitukset täyttymässä

Floridassa asuinalueita on autioitunut ja maanteitä ruuhkautunut ihmisten paetessa myrskyn tieltä. Osa hätämajoituskeskuksista on täyttynyt, ja ihmisiä on jouduttu ohjaamaan muihin majoituskeskuksiin.

Floridan kuvernööri Rick Scott pelkää osavaltion asukkaiden aliarvioivan Irma-hurrikaanin voiman. Erityisen huolissaan Scott sanoo olevansa siitä, etteivät ihmiset muista varoa nopeasti nousevaa merenpintaa. Scott muistuttaa asukkaita siitä, ettei myrskyvaara ole ohi tuulten tyyntyessä, vaan myös vesimassat aiheuttavat hengenvaaraa.

Floridan lounaisosaan odotetaan jopa yli 4,5 metrin nopeaa merenpinnan nousua. Ilmiötä kutsutaan myrskyvuokseksi.

- Tällainen myrskyvuoksi on tuhoisa ja pystyy peittämään talonne, Scott sanoo.

- Älkää ajatelko, että myrsky on ohi, kun tuulet tyyntyvät. Vuoksi seuraa perässä, ja se voi tappaa.

Nousevan merenpinnan lisäksi Floridassa on voimassa tornadovaroituksia osavaltion eteläosassa.

Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan, että Floridaan on tehty noin 100 matkustusilmoitusta. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että suomalaisia olisi joutunut pulaan Irman reitillä Floridassa tai Kuubassa.

UM: Ei tietoa Irman vuoksi pulaan joutuneista suomalaisista

Suomen ulkoministeriölle on tehty noin 100 matkustusilmoitusta Floridaan ja 35 Kuubaan, kerrotaan ministeriön viestinnästä. Ulkoministeriön tiedossa ei ole, että kukaan suomalainen olisi joutunut pulaan Irman vuoksi.

Valmismatkojen järjestäjä Aurinkomatkat kertoo, että matkustussesonki Floridaan ja Kuubaan alkaa vasta lähikuukausina, eikä alueilla ole tällä hetkellä heidän järjestämiään valmismatkoja.

Myöskään matkatoimisto Tjäreborg ei järjestä tällä hetkellä valmismatkoja Kuubaan tai Floridaan. Tjäreborgin viestintäpäällikkö Joonas Hallan mukaan alueella on muutamia yksittäisiä Tjäreborgin kautta matkan ostaneita ihmisiä.

- Meidän asiakaspalvelumme on ollut koko ajan yhteydessä heihin, eikä ongelmia pitäisi olla. Muistaakseni ainoat alueelle jääneet asiakkaat olivat risteilyllä, ja alus on mennyt myrskyn tieltä pois,Halla kertoo.