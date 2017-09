Verkkorikolliset ovat murtautuneet Liettuan puolustusministerin Raimundas Karobliksen henkilökohtaiselle Facebook-tilille ja poistaneet sen, Liettuan puolustusministeriö

tiedotti tiistaina.

Ministeri huomasi tapahtuneen maanantaina. Puolustusministeriön mukaan teko on epäilemättä pahantahoinen ja tarkoituksella tehty. Ministeri on ollut asiasta yhteydessä Facebookiin ja hän on aikonut ilmoittaa asiasta myös poliisille. Hakkeroinnista uutisoi englanniksi Lithuania Tribune.

Puolustusministerin hakkerointi sattui ajankohtaan, jolloin Itämerellä pyörähti käyntiin kaksi suurta merisotaharjoitusta. Liettua osallistuu maanantaina alkaneeseen Ruotsin Aurora 17 -harjoitukseen. Venäjän ja Valko-Venäjän Zapad 17 -harjoitus käynnistyy torstaina.

Venäjällä puolestaan on jouduttu parin viime päivän aikana evakuoimaan "tusinoittain" kouluja, kauppakeskuksia ja muita rakennuksia pommiuhkauksien vuoksi, kertoo

The Moscow Times.

Uhkaussoittojen jäljiltä ei ole toistaiseksi löytynyt räjähteitä. Uutistoimisto Interfaxin haastattelema viranomainen epäili uhkaussarjaa ulkomailta järjestetyksi.