Libyalainen matkustajakone kaapattiin Maltalle

Maltan pääministerin mukaan libyalainen matkustajakone on kaapattu Maltalle. Koneessa on 118 ihmistä ja se on laskeutunut saarivaltioon.

Airbus A320 -kone kuuluu Afriqiyah Airways -lentoyhtiölle ja se oli Libyan sisäisellä lennolla Sebhasta Tripoliin. Libya on vahvistanut, että lento on suunnattu pois reitiltään.

Maltan kansainväliselle lentokentälle laskeutunut kone on uutistoimisto AFP:n mukaan sotilasajoneuvojen ympäröimä. Kaikki lennot kentältä on peruttu. Maltan viranomaisten mukaan koneessa on yksi kaappaaja, joka on kertonut miehistölle, että hänellä on kranaatti. Kaappaaja on luvannut vapauttaa matkustajat, kunhan hänen vielä epäselviin vaatimuksiinsa vastataan.