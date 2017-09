Lentävät taksit pyrkivät kyytipalveluiden seuraavaksi buumiksi ruuhkametropoleissa

Kyytipalveluiden seuraava sukupolvi saattaa kuljettaa matkustajia teiden sijaan ilmojen halki.

Lentokonevalmistaja Airbus on aloittanut helikopterikyytipalvelun kokeilun Brasiliassa Sao Paulossa. Kännykkäsovelluksella tilattavan helikopterikyydin hinta määräytyy matkan pituuden ja matkustajan sekä matkatavaroiden painon mukaan.

Sao Paulo valikoitui Voom-nimisen kyytipalvelun kokeilukaupungiksi jättimäisten tieruuhkiensa tähden sekä siksi, että kaupungissa on jo paljon helikopterilentojen tarjoajia ja helikopterien laskeutumispaikkoja.

Tällä hetkellä Voomin asiakkaita ovat pääasiassa liikematkaajat, jotka säästävät mielellään muutaman tunnin lentämällä paikallaan junnaavien tieruuhkien yli määränpäähänsä.

- Olen valinnut helikopterit, ne ovat ainoa tapa päästä paikasta toiseen, sanoo Yhdysvaltain ja Brasilian välillä usein kulkeva liikematkustaja Gustavo Boyde.

Hän matkusti Voomin kautta tilatulla helikopterilla noin 30 kilometrin matkan Itaim Bibin korttelista lentokentälle. Kyyti maksoi 150 dollaria (noin 127 euroa) ja kesti yhdeksän minuuttia. Perinteinen taksimatka olisi tullut satasen halvemmaksi, mutta vienyt ainakin puolitoista tuntia.

- Säästän kaksi tuntia, jotka voin käyttää työskentelyyn, Boyde sanoo.

Ajan mittaan Voom pyrkii yhtiön mukaan ajamaan kyytien hinnat niin alas, että se voisi kilpailla taksien kanssa myös tavallisista matkustajista.

Seuraavaksi helikopterikyytipalvelu aikoo laajentua Meksikon pääkaupunkiin Mexicoon.

Voom on toivotettu tervetulleeksi Brasilian ilmailusektorilla, sillä se on tuonut laman lyömille helikopteriyrityksille uutta liiketoimintaa. Nousukauden aikaan 2010-2013 Sao Paulon osavaltiossa lennettiin 2 000 helikopterilentoa päivässä. Nyt määrä on laskenut 1 300:aan.

Sao Paulossa helikopterikyytipalvelun pahimpia vastustajia on sää. Alueelle iskevät rajut myrskyt ja trooppiset sateet voivat estää kyytipalvelua liikennöimästä.