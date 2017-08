Lehti: Yön sudet -moottoripyöräkerho jäi ilman presidentin apurahaa Venäjällä

Venäläinen moottoripyöräkerho Yön sudet jäi tänä vuonna ilman presidentin apurahaa kansalaisjärjestöille, kertoo venäläislehti Vedomosti.

Lehden mukaan kerho on saanut apurahoja joka vuosi vuodesta 2012 alkaen. Tänä vuonna se oli hakenut rahoitusta muun mussa lasten uudenvuoden kuusijuhlien järjestämiseen.

Apurahojen saajien joukossa on kolme järjestöä, jotka on Venäjällä luokiteltu niin sanotuiksi "ulkomaisiksi agenteiksi". Yksi niistä on mielipidemittauksia toteuttava Levada-keskus.

Kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja jaettiin liki tuhannelle kansalaisjärjestölle eri puolilta Venäjää. Hakemusten suosituimpia teemoja olivat terveys, tieteelliset ja koulutukselliset projektit sekä sosiaalipalvelut.