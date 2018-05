Lehti: Trump kertoi Macronille jättävänsä Iranin ydinsopimuksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tänään kertonut Ranskan presidentille Emmanuel Macronille puhelimessa, että Yhdysvallat irtautuu Iranin ydinsopimuksesta, kertoo New York Times -lehti. Tiedon on välittänyt lehdelle ihminen, jolle on kerrottu presidenttien välisen keskustelun sisältö.

Virallisten tietojen mukaan presidentit keskustelivat Lähi-idän tilanteesta.

Trumpin on määrä ilmoittaa tänään illalla, pysyykö Yhdysvallat Iranin ydinsovun takana. Muut länsimaat ovat toistuvasti kehottaneet Trumpia tukemaan sopua, mutta hänen ennakoidaan päättävän toisin.

Macron vieraili Washingtonissa viime kuussa. Hän oli toivonut pystyvänsä vakuuttamaan Trumpin ydinsopimuksen puolelle, mutta palattuaan matkaltaan hän sanoi uskovansa, että Trump on jo päätöksensä tehnyt.

Trump on arvostellut sopimusta kovasanaisesti sanomalla muun muassa sen olevan "surkeasti neuvoteltu".

EU vakuuttaa sitoutumistaan ydinsopuun

Euroopan unioni on jatkanut vakuuttelua sitoutumisestaan Iranin ydinsopimukseen. Britannian, Saksan, Ranskan ja EU:n viranomaiset tapasivat Iranin varaulkoministerin Abbas Araghchin tänään Brysselissä.

Saksan ulkoministeriön edustaja kertoo, että muut sopimuksen osapuolet tekevät nyt kiivaasti töitä välttääkseen tilanteen eskaloitumisen Trumpin ilmoituksen jälkeen. Iranin ja eurooppalaisjohtajien tapaamisen tarkoitus oli pyrkiä säilyttämään vuonna 2015 solmittu sopimus, vaikka Yhdysvallat päättäisikin irtautua.

Ydinsopimuksessa Iranin vastaiset talouspakotteet poistettiin vastikkeena maan ydinaseohjelman alasajosta.

