Lehti: Patrian valmistama panssariajoneuvo nähty Jemenin sodassa

Kuinka paljon siellä on nähty Yhdysvaltojen myymiä aseita ? Yhdysvaltojen sotateollisuushan lienee maailman suurin ja he myyvät tehokkaita tappokoneita. Välillä tuntuu että Yhdysvaltojen politiikka on valitettavasti valjastettu sotateollisuuden etujen ajajaksi. Sitä paitsi Suomen myymä vaunuhan on enempi miehistösuojavaunu.