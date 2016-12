Lehti: Netanjahun jouluyllätys lähettiläille - kutsu nuhdeltavaksi

Ei todellakaan ole Israelin aluetta se mihin noita siirtokuntia rakennetaan. Ei vieraan valtion alueesta tule osaa kotimaastasi sillä että ostat tontin sieltä ja vielä vähemmän jos anastat sellaisen. Kansainvälisen lainsäädännön perusteella Israelin siirtokuntarakentaminen on lähinnä laiton miehitystoimi. Kukaan ei kiellä israelilaisia rakentamasta asuntojaan Palestiinan alueelle, mutta heidän alue pysyy osana Palestiinaa ja siirtokuntalaisten tulisi hommata palestiinan kansalaisuus.

Koko maailma on ollut Israelin siirtokuntatouhuja vastaan jo hyvin pitkään. Vain Yhdysvallat ovat vain erittäin huonosti perustellen antanut Israelin tehdä mitä ovat halunneet käyttämällä veto-oikeuttaan turvaneuvostossa. Oli jo korkea aika että USA vetää tukensa pois siirtokuntarakentamisella.

Kyse on eräänlaisesta hybridisodasta. Hiukan erityyllistä mitä Venäjä käytti Krimillä, mutta päämäärä on molemmilla sama. Voidaankin sanoa että Israel on keksinyt hybridisodan siirtokuntarakentamisellaan ennen Venäjää. Ja koska USA ei ole sitä suoraan tuominnut, Putin keksi että saman voisi toteuttaa Krimillä. Tosin siirtokuntien rakentaminen on liian hidasta, joten Putin sovelsi hiukan suorempaa taktiikkaa ja käytti "vihreitä miehiä".

Palestiinan valtiohan on käytännössä itsenäinen suvereeni valtio, sillä yli 2/3 YK:n jäsenmaista on sen tunnustanut (mm. Ruotsi). Lähinnä me länsimaalaiset pellet emme ole tunnustaneet ja kuvittelemme että meidän mielipide on se mikä ratkaisee. Ei, meidän itsekkäillä mielipiteillämme ei ole enää mitään merkitystä sen suhteen onko Palestiinan valtio itsenäinen vai ei. Kyllä se on.