Lehti: Kalifornia-padon ongelmista varoitettiin jo 11 vuotta sitten

Yhdysvalloissa Pohjois-Kaliforniassa laajoihin evakuointeihin johtaneen Orovillen suurpadon ongelmista varoitettiin jo yli yksitoista vuotta sitten.



New York Timesin mukaan yli 100 000 ihmistä evakuoitiin sunnuntai-iltana paikallista aikaa. Orovillen padon pelätään päästävän vesimassoja asutuksen keskelle. Jo aiemmin oli löydetty vaurioita padon tulva-aukosta, ja nyt myös hätäjuoksutusväylä huomattiin vaurioituneeksi. Veden pinta kuitenkin laski, eikä tilanne ollut niin uhkaava.



Paikallisen Mercury News -lehden mukaan kolme ympäristöjärjestöä varoitti jo lokakuussa 2015 liittovaltion hallitusta siitä, että massiivinen juoksutusväylä voisi vahingoittua talven rankkasateissa ja aiheuttaa katastrofin.



Ympäristöjärjestöt, jotka olivat Friends of the River, Sierra Club ja South Yuba Citizens League, kehottivat tuolloin liittovaltion viranomaisia vaatimaan, että hätäjuoksutusväylä pitäisi päällystää betonilla. Väylä on tehty maarinteeseen.



Järjestöt varoittivat lisäksi, että tulvan aiheuttamat ongelmat padolle voisivat jopa uhata ihmishenkiä alajuoksulla. Järjestöjen mukaan pato ei täyttänyt nykyisiä turvallisuusstandardeja suurten sateiden ja tulvien sattuessa.



Liittovaltion viranomaiset kuitenkin torjuivat vaatimukset, koska osavaltion vesilaitokset, jotka olisivat joutuneet maksamaan korjauslaskun, sanoivat, että ne olivat tarpeettomia.



Orovillen pato sijaitsee noin 120 kilometriä Sacramentosta pohjoiseen. Pato on Yhdysvaltain korkein, ja se valmistui vuonna 1968. Sen rakensi ja omistaa Kalifornian osavaltio.



Orovillessa sijaitseva järvi saa vettä Sierra Nevadan vuoristosta, jonne on satanut vettä enemmän kuin pitkään aikaan.



Evakuoinnit aiheuttivat pitkät autojonot pois Orovillen alueelta.



– Oli aika pelottavaa, ihan vain sen takia, kuinka nopeasti kaikki tapahtui. Minä ja vaimoni onnistuimme panemaan suuren osan tavaroistamme isoihin jätesäkkeihin, mitä vaan löysimme. Saimme molemmat automme pakattua hyvin. Emme ota mitään riskejä, kertoi CNN:lle Sean Dennis.



Dennis, joka asuu noin 50 kilometrin päässä Orovillesta, oli viettänyt 4,5 tuntia tuntia liikenneruuhkassa päästäkseen pois vaara-alueelta.