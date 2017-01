Lehti: Fillonin vaimolle maksettu yli 800 000 euroa tekemättömästä työstä

Ranskassa kohu tasavaltalaispuolueen presidenttiehdokkaan Francois Fillonin ympärillä kasvaa.

Canard Enchaine -lehti sanoo saaneensa todisteita, että Fillonin Penelope-vaimolle on maksettu yhteensä 830 000 euroa parlamenttiavustajan työstä, jota tämä ei oikeasti tehnyt.

Aiemmin lehti kertoi Penelope Fillonin saaneen puoli miljoonaa euroa palkkaa, vaikka lehti ei löytänyt parlamenttirakennuksesta yhtään ihmistä, joka muistaisi työskennelleensä tämän kanssa.

Asiasta on aloitettu viranomaistutkinta. Fillon on kiistänyt syytökset ja sanoo, että kyseessä on loanheittokampanja häntä vastaan.

Canard Enchainen mukaan Fillon palkkasi myös kaksi pariskunnan lapsista parlamenttiassistenteiksi. He saivat palkkaa 84 000 euroa.