Lehti: FBI:n johtaja pyytänyt oikeusministeriötä tyrmäämään Trumpin väitteen salakuuntelusta

New York Times -lehden tietojen mukaan Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n johtaja James Comey on pyytänyt maan oikeusministeriötä julkisesti torjumaan presidentti Donald Trumpinsalakuunteluväitteen.

Trump väitti, että ex-presidentti Barack Obama on salakuunnellut häntä. New York Timesin lähteen mukaan Comey pyysi ministeriötä korjaamaan Trumpin väitettä, koska se virheellisesti vihjaa, että FBI on rikkonut lakia.

FBI sekä oikeusministeriö kieltäytyivät kommentoimasta asiaa lehdelle.

Trump syytti lauantaina Twitterissä Obamaa salakuuntelusta. Obama on kiistänyt asian edustajansa kautta.

