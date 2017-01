Lehdet: Trump kuvailee Natoa vanhentuneeksi

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump kuvailee sotilasliitto Natoa vanhentuneeksi. Asia ilmenee sekä saksalaisen Bild-lehden että brittiläisen The Times -haastattelusta. Trumpin mukaan Natolla on ongelmia, joista numero yksi on vanhanaikaisuus, koska liitto luotiin vuosia sitten.

Trump kuitenkin sanoo, että Nato on edelleen hänelle hyvin tärkeä. Hän myös toistaa kampanjansa aikaiset kommenttinsa siitä, että jotkin Nato-maat eivät maksa tarpeeksi, mikä on epäreilua Yhdysvaltoja kohtaan. Trumpin mukaan vain viisi maata maksaa sen mitä pitäisi.

Nato perustettiin vuonna 1949.

