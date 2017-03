Legioonalaistauti vaatinut kaksi kuolonuhria Vilnassa, bakteeri levinnyt todennäköisesti vedestä

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut Liettuan pääkaupungissa Vilnassa legioonalaistautiin, joka on nähtävästi peräisin vesijohtovedestä. Asiasta kertoo muun muassa verkkolehti Baltic Course.



Baltic Coursen mukaan legionella-bakteeria löytyi loppuviikosta ainakin kolmen asuinkerrostalon vedenjakeluverkosta. Viranomaiset aloittivat perjantaina hätätoimet löydösten ja taudin aiheuttamien kuolonuhrien jälkeen.



THL:n mukaan legionella-bakteerit voivat lisääntyä vesijärjestelmässä, minkä jälkeen ne tarttuvat ihmiseen hengitysilmasta. Taudinkuva vaihtelee, ja legioonalaistaudiksi kutsutaan infektion aiheuttamaa vaikeaa keuhkokuumetta, johon osa bakteerin saaneista sairastuu.



Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ECDC:n tilastojen mukaan Euroopassa ilmenee vuosittain noin 5 000–7 000 legioonalaistaudin tartuntaa. Lukumääräisesti eniten tapauksia ilmenee Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa.



Baltic Coursen uutinen (englanniksi)



Lisätietoa legionellasta THL:n sivuilta