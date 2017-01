Latvian opettajat määrättiin lailla isänmaallisiksi – pelkona demokratian vastaiset aatteet

Latviassa astui vuodenvaihteessa voimaan lainmuutos, jonka mukaan opettajien on kasvatettava lapsista isänmaallisia.



Lainmuutoksen seurauksena opettaja voidaan erottaa, jos tämä ei huolehdi velvollisuudestaan kasvattaa lapsista hyveellisiä, rehellisiä ja vastuullisia isänmaallisia latvialaisia, ”jotka tuntevat kuuluvansa Latvian tasavaltaan”.



Latvian parlamentti Saeima hyväksyi kiistellyn lainmuutoksen marraskuussa äänin 56–35, kertoo uutistoimisto Leta.



Lainmuutokseen ryhdyttiin, kun maan pääkaupungissa Riikassa sijaitsevan venäjänkielisen koulun opettaja ilmoitti julkisesti radiohaastattelussa, ettei ole lojaali Latviaa kohtaan. Venäjää kohtaan myönteisesti suhtautuvan opettajan ilmoitus herätti epäilyjä, ettei hänen oppilaistaankaan tule kovin isänmaallisia. Uutistoimisto Leta kuvailee opettajaa aktivistiksi.



Latviassa on merkittävä venäläisvähemmistö, joka käsittää lähes kolmasosan maan asukkaista. Wikipedian mukaan noin puolella venäläisvähemmistöstä on Latvian kansalaisuus.



Venäjä on suhtautunut Latvian lainmuutokseen varautuneesti. Maan ulkoministeriö ilmoitti joulukuussa pitävänsä sitä yrityksenä puuttua mielipiteenvapauteen.



Latvian hallitus katsoo, että lainmuutoksella nimenomaan estetään sellaisten ideologioiden levittäminen, jotka ovat ristiriidassa perustuslaillisen demokratian arvojen kanssa.

Uutistoimisto Letan juttu (englanniksi)