Laskevan kannatuksen kanssa painiskeleva Macron: En ole kiinnostunut journalisteista

Ranskan presidentti Emmanuel Macron syyttää ranskalaistoimittajia siitä, että nämä ovat "liian kiinnostuneita itsestään". Macronia on kritisoitu ranskalaismedioissa siitä, että tämä antaa harvoin haastatteluja.

- En ole kiinnostunut journalisteista, olen kiinnostunut ranskalaisista ihmisistä, se on asia, joka sinun pitää ymmärtää, Macron vastasi toimittajan kysymykseen maanantaina.

Macron vieraili Itä-Ranskassa koulussa ja totesi, että toimittajien pitäisi raportoida siitä, että 12 miljoonaa ranskalaislasta on palaamassa kouluun eikä kysyä hänestä.

- Mutta journalisteilla on ongelma. He ovat liian kiinnostuneita itsestään ja liian vähän maasta. Puhutaan ranskalaisista ihmisistä, hän lisäsi.

Macronin kannatus on jatkanut laskuaan. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan vain 30 prosenttia ranskalaista on sitä mieltä, että toukokuussa virkavalan vannonut uusi presidentti tekee hyvää työtä. Viime kuussa Macronin suosio oli vielä 36 prosenttia ja heinäkuussa 43 prosenttia. Yhdeksi syyksi on arvioitu Macronin etäisyyttä.

Macron sanoi jo kampanjassaan aikovansa presidenttinä pitää etäisyyttä mediaan ja välttää ottamasta kantaa päivittäispolitiikkaan. Hän perusteli valintaansa sillä, että hän näkee presidentin tehtäväksi edustaa maan pitkäaikaista visiota.

Hallituksen puhemies Christophe Castaner myönsi elokuun lopulla, että hallituksella on ollut vaikeuksia kertoa prioriteeteistaan. Kuun lopulla Macron myös nimesi puhemiehekseen entisen toimittajan Bruno Roger-Petitin, minkä on tulkittu olevan tunnustus siitä, että hän tarvitsee apua median kanssa.