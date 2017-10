Las Vegasissa ainakin 20 kuollutta, loukkaantuneita yli sata

Las Vegasissa Yhdysvalloissa on tapahtunut joukkoampuminen. New York Times ja muut mediat kertovat, että kuolonuhreja on ainakin 20 ja loukkaantuneita jopa yli sata.

Las Vegasin poliisi twiittasi hieman ennen kello kymmentä Suomen aikaa, että yksi epäilty on taltutettu. Poliisi ampui epäillyn.

Puoli yhdentoista aikaan poliisi sanoi uskovansa, että muita ampujia ei ole. Mediatietojen mukaan poliisi kuitenkin etsii hänen seurassaan liikkunutta naista sekä pyytää tietoja kahden henkilöauton liikkeistä.

Poliisin mukaan ampuja oli paikallinen:

Briefing with @Sheriff_LVMPD regarding the Strip shooting. At least 20 dead, 100 injured. The shooter was local. pic.twitter.com/CzxRl9Oagw — LVMPD (@LVMPD) 2. lokakuuta 2017

Poliisi pitää epätodennäköisenä, että paikalla olevat olisivat enää vaarassa.

Tekijä ampui kantrimusiikin festivaalin yleisöä

Ampuja oli liikkeellä lähellä Mandalay Bay -kasinoa ja joidenkin tietojen mukaan hotellin sisällä. Hotellin ulkopuolella oli käynnissä Route 91 -countryfestivaali, kun ampuminen alkoi kohti yleisöä.

– Ensin kuului särkyvän lasin ääni, ja katsoin ympärilleni nähdäkseni, mitä oikein tapahtuu. Sitten kuului pop, pop, pop. Ehdin hetken ajatella, että selvisimme, koska ammunta lakkasi, mutta sitten se alkoi uudelleen, kertasi silminnäkijä Monique Dekerf CNN:lle.

Poliisi sai ensimmäiset ilmoitukset ampumisesta kymmenen aikaan sunnuntai-iltana paikallista aikaa.

Paikallisen KLAS-televisiokanavan haastattelema silminnäkijä kertoi nähneensä, miten joku ampui satoja laukauksia väkijoukkoon rakennuksen yläkerroksista.

Sadat pakenivat alueelta

New York Timesin mukaan myös poliiseja kohti ammuttiin. Las Vegasin poliisi sulki kaupunkia halkovan I15-tien osittain ja kehotti kansalaisia pysymään pois kuuluisan Las Vegas Stripin eteläpäästä.

Sairaalaan tuotiin useita ihmisiä, joilla on ampumahaavoja. Uhrien joukossa on alustavien tietojen mukaan myös poliisi, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet tätä.

Pelastusviranomaisten mukaan toistakymmentä sairaalaan tuoduista haavoittuneista on kriittisessä tilassa, kertoo CNN.

Sosiaaliseen mediaan ladatuissa videoissa näkyy satoja alueelta pakenevia ihmisiä. Joissakin videoissa taustalta kuuluu automaattiaseen tulitusta.