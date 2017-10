Poliisi on löytänyt aseita, räjähteitä ja ammuksia Las Vegasin joukkoampumisesta epäillyn miehen kotoa. Lisäksi aseita on löytynyt myös hänen hotellihuoneestaan.

Sheriffi Joseph Lombardonin mukaan poliisi löysi epäillyn Mesquitessa Nevadassa sijaitsevasta asunnosta useita aseita, joitakin räjähteitä sekä suuren määrän ammuksia. Lisäksi poliisi löysi "jonkinlaisia elektronisia laitteita", joita parhaillaan tutkitaan.

Poliisit ovat myös löytäneet lannoitetta ja ammoniumnitraattia epäillyn kasinolla olleesta autosta, Guardian uutisoi sheriffin sanoneen.

Löydettyjen aseiden määrää myöhemmin kommentoineen apulaissheriffin mukaan epäillyn hotellihuoneesta löytyi 23 asetta ja hänen kotoaan 19.

Varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa myös uutisoitiin, että poliisi on piakkoin tutkimassa myös epäillyn Renossa sijaitsevan asunnon.

Las Vegasin poliisin mukaan ampujaksi epäilty mies on 64-vuotias Stephen Craig Paddock, joka avasi tulen Mandalay Bay -hotellin 32. kerroksesta maanantaina aamulla Suomen aikaa ja alkoi ampua läheisen kantrifestivaalin yleisöä.

Poliisi uskoo Paddockin surmanneen itsensä ennen kuin poliisit murtautuivat hänen hotellihuoneeseensa. Poliisin mukaan Paddock saattoi osallistua viime viikolla toiseen Las Vegasissa järjestettyyn musiikkitapahtumaan.

Teon motiivi ei ole tiedossa.

Kuolonuhrien määrä nyt 59, haavoittuneita yli 500

Sheriffin mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 59:een. Haavoittuneita on viimeisimmän tiedon mukaan 527.

Lehdistötilaisuudessa puhuneen Las Vegasin pormestarin Carolyn Goodmanin mukaan paikalle ensimmäisenä saapuneet viranomaiset pelastivat tuhansia henkiä toimimalla nopeasti. Hänen mukaansa ihmiset eivät ensin tajunneet, mistä on kyse, kun ampuja avasi tulen.

- Ihmiset luulivat, että kyse on ilotulituksesta tai osa käynnissä olevaa musiikkiesitystä, pormestari sanoi lisäten, että tapahtumaan osallistui arviolta 22 000 ihmistä.

Goodmanin kommenteista uutisoi Guardian.

Yhdysvaltain Clarkin piirikuntaan on julistettu poikkeustila Las Vegasin joukkoampumisen takia, kertoo Guardian. Piirikunnalla on toimivalta alueella, jossa ampuminen tapahtui.

Poikkeustila julistettiin paikallista aikaa maanantaina.

Presidentti Donald Trump on kommentoinut Las Vegasin ampumista antamalla poikkeuksellisen uskonnollisen lausunnon. Uskontoon puheissaan harvoin viittaava presidentti siteerasi Raamattua ja lupasi hallintonsa rukoilevan ampumisessa kuolleiden ja haavoittuneiden sekä heidän omaistensa puolesta.

- Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli, hän lainasi Psalmeja.

Trump myös painotti, että rakkaus voittaa vihan, jota järjetön väkivalta herättää.

Trump kertoi matkustavansa Las Vegasiin keskiviikkona. Toistaiseksi ei ole tiedossa, vaikuttaako matka hänen aiempiin suunnitelmiinsa vierailla tiistaina Maria-myrskyn runtelemassa Puerto Ricossa.

Ampujan veli: En näe uskonnollista tai poliittista motiivia

Ampujan veli on sanonut, ettei hän tiedä veljellään olleen uskonnollista tai poliittista vakaumusta, joka voisi selittää veriteon. NBC-uutiskanavan mukaan hänen tiedossaan ei myöskään ole, että veli olisi kärsinyt mielenterveysongelmista.

- Ei ole mitään kirkkoa, ei mitään uskontoa, ei mitään politiikka, ei yhtään mitään, järkyttynyt veli totesi toimittajille.

