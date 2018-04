Länsimaiden isku Syyriaan: Sanaharkasta huolimatta Venäjä ja Yhdysvallat välttävät yhteentörmäystä

Venäjällä on Syyriassa jopa 5 000 sotilasta, joista suurin osa maan länsiosassa.

Todennäköisyys sille, että Venäjän joukkoja jäisi länsimaiden Syyrian iskun alle, on pieni, vaikka Venäjällä on Syyriassa arviolta 4 000 – 5 000 sotilasta.

Venäjän pääasialliset sotilaskohteet, Khmeimimin lentotukikohta ja Tartusin laivastotukikohta, sijaitsevat Syyrian länsiosassa. Lisäksi Venäjällä on maajoukkoja, jotka suojaavat näitä kahta kohdetta.

– Sen lisäksi on vähäinen määrä Syyrian hallinnon mukana liikkuvia joukkoja sekä asiantuntijoita, jotka liikkuvat muiden joukkojen mukana ympäri maata, sanoo strategian pääopettaja Jaakko Jäntti Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Jos iskun alle joutuisi venäläisiä, he olisivat todennäköisesti yksittäisiä sotilaita, Jäntti arvioi.

Vaikka Venäjä ja Yhdysvallat ovat olleet sanaharkassa mahdollisesta iskusta, todellisuudessa kumpikin maa välttää konfliktia. Yhdysvallat on sanonut tekevänsä iskun, ja Venäjä varoittanut, että ampuu Yhdysvaltojen ohjukset alas.

– Todellisuudessa maat ovat jatkuvasti koordinoineet toistensa toimia, ettei tahattomia yhteentörmäyksiä tulisi. Pidän luontevana, että koordinointi jatkuu nytkin, Jäntti sanoo.

Maat irtisanoutuvat julkisuudessa yhteistyöstä, vaikka sitä tapahtuu. Vuosi sitten Yhdysvallat varoitti Venäjää Tomahawk-risteilyohjusiskustaan etukäteen.

– Poliittiselta tasolta suorittavaan portaaseen näitä yhteyksiä on käytetty kriisin aikana, Jäntti sanoo.

Yhdysvallat ja Venäjä käyvät Syyriassa kumpikin omaa sotaansa eri alueilla. Yhdysvallat on tukenut kapinallisjoukkoja taistelussa äärijärjestö Islamilaista valtiota (Isis) vastaan, Venäjä puolestaan tukee Syyrian presidentin Bashar al-Assadin joukkoja taistelussa kapinallisia vastaan.

Jäntti arvioi, että Yhdysvallat ja Venäjä välttävät yhteentörmäystä viimeiseen asti.

– Molemmilla valtioilla on valtava sisäinen pidäke tässä asiassa.

Jos Venäjä kuitenkin kokisi iskussa vahinkoja, sille olisi väistämättä seurauksensa. Millainen se olisi, riippuu vahingon laajuudesta.

– Kun Turkki ampui alas venäläisen hävittäjän, käytettiin ensin kovaa retoriikkaa, mutta siitäkin selvittiin, Jäntti muistuttaa.

Riskin pienuudesta huolimatta maiden mahdollista konfliktia pelätään siksi, että sen seuraukset olisivat kammottavat.

– Kyseessä on kaksi ydinasevaltiota. Riski on pieni, mutta uhka on suuri, Jäntti sanoo.

Mahdollisen iskun ajankohta roikkuu yhä ilmassa. Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti hallituksensa hätäkokouksen jälkeen, että maa on valmis toimiin Syyrian hallintoa vastaan kaasuiskun takia.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi torstaina, että länsimailla on todisteet siitä, että Syyrian hallitus on kaasuiskun takana. Hän sanoi puhuneensa useita kertoja mahdollisista vastatoimista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, kertoo Libération.

Duman kaupungissa viime viikon lauantaina tehdyssä kemiallisen aseen iskussa on kuollut ainakin 75 ihmistä. Britannia kuvaa iskua "shokeeraavaksi ja barbaariseksi".

Saksa tukee Britanniaa, Ranskaa ja Yhdysvaltoja mahdollisessa iskussa. Trump sanoi keskiviikkona, että isku on tulossa, mutta korjasi torstaina, ettei sanonut milloin.

Maiden välisten suhteiden ei pitäisi olla riippuvaisia siitä, millä tuulella yksi ihminen sattuu olemaan, Venäjän varapääministeri Arkady Dvorkovich kommentoi asiaa perjantaina, kertoi Reuters.