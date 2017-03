Lännen Media Hollannissa: Turvamiesten ympäröimä Geert Wilders villitsee EU-vastustajia

– Rikkaat maat ovat EU:ssa joutuneet köyhien maiden maksumieheksi. Toivon, että nexit (Hollannin lähtö Euroopan unionista) ei olisi tyhjä lupaus, vaan asia, josta päästäisiin oikeasti äänestämään. Hollannin pitäisi lähteä Euroopan unionista.



Tätä mieltä on Arno Evers, joka asuu Etelä-Hollannissa Bredan lähellä. Hän on matkustanut Bredaan tapaamaan Geert Wildersiä, joka haali kaupungissa äänestäjiä puolelleen viikko ennen parlamenttivaaleja.

Arno Evers sai Bredasta sen mitä tuli hakemaan, selfien äärioikeistojohtaja Geert Wildersin kanssa. Hän aikoo äänestää PVV-puoluetta ensi viikon parlamenttivaaleissa. KUVA: Jori Liimatainen

Tuoreen gallupin mukaan Wildersin johtama äärioikeistolainen vapauspuolue PVV (Partij Voor de Vrijheid) on ensimmäistä kertaa sitten marraskuun menettänyt johtoasemansa pääministeri Mark Rutten liberaalille VVD-puolueelle.



Bredassa sataa oikein kunnolla, niin että keskieurooppalaisten pikkukengät ja tennarit kastuvat hetkessä. Sadat ihmiset ovat kokoontuneet sateenvarjojensa alle odottamaan Wildersin saapumista.



Avoimesti islam- ja maahanmuuttovastainen Wilders on saanut useita tappouhkauksia. Hänen mielestään Hollannin pitää itse saada kontrolloida, ketkä maahan pääsevät.



– Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että ääri-islam ei ole hyvä asia. Jos muslimit integroituisivat yhteiskuntaan, he olisivat tervetulleita. Bredan alueella ei tosin ole paljon maahanmuuttajia, Evers sanoo.



Bredan turvatoimet ovat mittavat. Kadut on suljettu etukäteen autoilla, poliiseja on kymmeniä, turvamiehet puhuvat korvanappeihinsa.



PVV-puolueen väen tunnistaa valkoisista takeista. He jakavat Wildersin kasvoilla koristettua vaalimainosta. Tämä on selvästi yhden miehen show.



Tarkalleen etukäteen ilmoitettuun aikaan suuri musta auto lipuu paikalle ja kuohkeakuontaloinen Wilders aloittaa äänestäjiensä kättelyn mellakka-aidan toiselta puolelta.



Evers häipyy kännykkänsä kanssa tungokseen metsästämään kuvaa.