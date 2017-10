Lähteet japanilaislehdelle: Japanin "vesitetty" ydinaselausunto hämmentää YK:ssa

Japanin luonnos maan uudeksi YK-päätöslauselmaksi ydinaseita vastaan herättää hämmennystä YK:ssa, kirjoittaa japanilaislehti Asahi Shimbun.

Luonnostekstiä pidetään epäselvänä ja siinä ilmaistua vastustusta ydinaseille aiempaa heikompana, lähteet kertovat lehdelle. Ihmetystä on aiheuttanut myös se, kuinka monta kertaa Pohjois-Koreaan on viitattu tekstissä.

Asahi Shimbunin toimitus on saanut luonnostekstin nähtäväkseen.

Tekstissä ei mainita lainkaan kansainvälistä ydinasekieltosopimusta tai Nobelin rauhanpalkinnon saanutta ICAN-kampanjaa, joka ajaa sopimusta. Japanin aiemmista lauselmissa tuttuja sanamuotoja ydinaseriisunnasta on muutettu ympäripyöreämmiksi ja heikennetty. Turvallisuutta korostavia tekstikappaleita puolestaan on korostettu.

Tekstissä moititaan Pohjois-Korean tekemiä ohjus- ja ydinkokeita ja kutsutaan maan toimia "ennennäkemättömäksi, vakavaksi ja välittömäksi uhaksi alueen ja maailman rauhalle ja turvallisuudelle". Pohjois-Korea mainitaan tekstissä kaikkiaan 13 kertaa.

Luonnostekstiin on myös lisätty muotoilu, jonka mukaan "on pidettävä mielessä, että ydinaseettomaan maailmaan on mahdollista pyrkiä montaa tietä". Tämä on arvioitu puolustukseksi sille, ettei Japani liittynyt ydinasekieltosopimuksen allekirjoittaneisiin maihin heinäkuussa.

Japani on usein puhunut ydinaseiden käyttöä vastaan. Toisaalta sen oma puolustus nojaa vahvasti sen liittolaisen Yhdysvaltain tarjoamaan ydinasepelotteeseen.

Japani luovuttaa vuosittain symbolisen päätöslauselman

Vuodesta 1994 lähtien Japani on luovuttanut YK:n yleiskokoukselle vuosittain ydinaseidenvastaisen päätöslauselman. Lauselmalla on symbolinen merkitys, sillä Japani on ainoa ydinpommitusten kohteeksi joutunut maa.

Viime vuonna Japanin esittämän päätöslauselman allekirjoitti 167 YK:n 193 jäsenmaasta.

Tämän vuoden lauselman luonnos on jo kiertänyt jäsenmaiden edustajilla ja se on päivätty lokakuun 8. päivälle. Japanin hallituksen on vielä mahdollista muokata tekstiä.

Linkki juttuun