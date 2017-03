Yhdysvalloissa Valkoisen talon tarkastuspisteelle on ajanut paikallista aikaa lauantai-iltana auto, jonka kuljettaja on sanonut, että autossa on pommi, kertovat lähteet CNN:lle. Toistaiseksi ei ole tiedossa, oliko auton kuljettajan sanomisissa perää, mutta Valkoisen talon turvallisuustoimia on CNN:n mukaan tiukennettu.

Lähteiden mukaan yksi ihminen on otettu kiinni ja autoa tutkitaan.

