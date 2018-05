Lähteet CNN:lle: USA:n viranomaiset valmistelevat Trumpin ja Kimin tapaamista Singaporeen

Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapaavat mahdollisesti Singaporessa. Yhdysvaltain hallinnon viranomaisia on ohjeistettu etenemään sen mukaisesti, että johtajat tapaisivat Singaporessa, kaksi asiaa lähellä olevaa lähdettä kertoo.

Asia on ennen kaikkea kiinni Trumpista, CNN kirjoittaa. Trump sanoi keskiviikkona, että hän julkistaisi tapaamisen ajan ja paikan kolmen päivän aikana.

Keskiviikkona Valkoisessa talossa toimittajille puhunut Trump sulki spekulaatioissa olleista paikoista pois Koreoiden välisen demilitarisoidun vyöhykkeen. CNN:n mukaan Singapore on nähty neutraalimpana tapaamispaikkana verrattuna demilitarisoituun vyöhykkeeseen.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders sanoi keskiviikkona puolestaan, että paikka ja aika on jo päätetty.

- Voin kertoa teille, että aika ja paikka on määritelty, mutta tällä hetkellä minulla ei ole asiasta muuta kerrottavaa, Sanders sanoi toimittajille.

Trumpin ja Kimin on määrä tavata mahdollisesti jo tulevien viikkojen aikana.

Kim hehkuttaa tulevaa tapaamista Trumpin kanssa

Pohjois-Korean johtajan Kimin mukaan tapaaminen Trumpin kanssa auttaa parantamaan tilannetta Korean niemimaalla ja rakentamaan hyvää tulevaisuutta. Asiasta kertoo Pohjois-Korean valtion äänitorvena toimiva uutistoimisto KCNA.

Kim sanoo KCNA:n mukaan myös, että tapaaminen Trumpin kanssa on historiallinen mahdollisuus ja loistava ensimmäinen askel.

Kimin hehkutus tulevasta tapaamisesta tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vieraili Pohjois-Koreassa valmistelemassa johtajien tapaamista.

Pohjois-Korea vapautti kolme amerikkalaisvankia

Johtajien tapaamisjärjestelyjen lisäksi Pompeo oli varmistamassa vierailullaan kolmen Pohjois-Koreassa olevan amerikkalaisvangin vapauttamista. Trump kertoi eilen Twitterissä, että Pompeo on palaamassa vierailulta vapautettujen vankien kanssa Yhdysvaltoihin. Vapautetut miehet ovat Yhdysvaltain kansalaisia ja sukutaustaltaan korealaisia. Pohjois-Korea oli vanginnut heidät eri aikoihin vuosina 2015 ja 2017.

Vankien vapauttaminen on nähty voittona Yhdysvalloille ja sen myötä on myös arvioitu, että yksi Trumpin ja Kimin neuvotteluja mahdollisesti varjostavista esteistä poistui. Asiantuntijat arvioivat kuitenkin vielä eilen, että Trumpin päätös irtautua Iranin ydinsopimuksesta voi kuitenkin vaarantaa neuvottelut Pohjois-Korean kanssa. Asiantuntijoiden mukaan Trumpin venkoilu heikentää Yhdysvaltojen uskottavuutta sopimuskumppanina. Trumpin ja Kimin tapaamista on pidetty tärkeänä pyrkimyksissä kohti Korean niemimaan ydinaseriisuntaa.

Trump ilmoitti päätöksestään Iran-sopimuksen suhteen tiistaina. Samalla hän kertoi Pompeon olevan matkalla Pohjois-Koreaan.

