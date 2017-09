Lähestyvä Irma-myrsky mylläsi appelsiinimehun hintaa New Yorkin pörssissä

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssissä appelsiinimehun futuurien hinta on noussut lähestyvän Irma-hurrikaanin takia. Irma lähestyy Floridan osavaltiota, joka on Yhdysvaltain suurin appelsiinimehun tuottaja. Irma-myrskyn pelätään aiheuttavan tuhoja hedelmäviljelyksille.

Myös puuvillan futuurien hinta nousi. Kuidun hintaan oli vaikuttanut jo aiemmin niin ikään puuvillaa tuottavassa Texasissa ja Mississipin suistossa tulvia nostattanut Harvey-myrsky.

Myrskyjen tähden myös polttoaineen hinta on nousussa, sillä Meksikonlahdella riehunut Harvey vaikutti Yhdysvaltain öljyn- ja kaasuntuotantoon.