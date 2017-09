Lähes puolet Ruotsista Afganistaniin palautettavista saikin jäädä maahan

Lähes puolet Afganistaniin Ruotsista tänä vuonna palautettaviksi määrätyistä on saanutkin jäädä maahan, kun palautus on keskeytetty, kirjoitti Dagens Nyheter sunnuntaina.

Lehden mukaan tänä vuonna on tehty 96 palautuspäätöstä Afganistaniin. Näistä 46 on pysäytetty ennen maastapoistumista. Kahdessa tapauksessa palautettavat on lähetetty takaisin Ruotsiin Kabulista.

Useimmiten syynä on ollut se, että olosuhteet ovat muuttuneet esimerkiksi palautettavan sairastumisen tai Afganistanin tilanteen muuttumisen vuoksi.

Palautuksen keskeyttäminen ei ole lopullinen päätös, vaan henkilö voidaan edelleen poistaa maasta olosuhteiden muututtua.