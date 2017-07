Lähes 30 nuorta ja nuorta aikuista puukotettu kuoliaaksi Lontoossa tänä vuonna - poliisi yrittää saada kierteen poikki

Nuorten ja nuorten aikuisten puukotukset ovat hälyttävässä kasvussa Britannian pääkaupungissa Lontoossa. Jo 27 alle 25-vuotiasta on puukotettu kuoliaaksi tänä vuonna. Toisin sanoen keskimäärin lähes joka viikko yksi ikäryhmän edustaja on kuollut puukotuksen uhrina kuluvan vuoden aikana.

Lontoon poliisille on kirjattu kaikkiaan yli 12 100 teräaseisiin liittyvää hyökkäystä viime vuoden huhtikuun ja tämän vuoden maaliskuun välisenä aikana. Niissä on haavoittunut yli 4 400 ihmistä. Luku on korkein viiteen vuoteen.

Toisin kuin usein luullaan, suurin osa puukotuksista ei liity järjestäytyneeseen rikollisuuteen, poliisi kertoo. Kolmessa neljästä tapauksesta henkilö on kertonut kantaneensa teräasetta, jotta tuntisi olonsa turvallisemmaksi.

- Tämä voi ruokkia kierrettä. Se, että nuorella on ylipäätään mukana veitsi, nostaa todennäköisyyttä joutua itse puukotuksen uhriksi, Lontoon poliisin entinen johtaja Bernard Hogan-Howe sanoi.

Lontoon pormestari Sadiq Khan on määrännyt lähes kahdeksan miljoonan euron avustuksen ohjelmalle, jolla teräaseisiin liittyviä rikoksia pyritään kitkemään. Tuella on hankittu muun muassa metallinpaljastimia sellaisiin kouluihin, joissa puukotusrikosten uhan tiedetään olevan korkealla.

Lisäksi poliisi on näkynyt vahvasti lontoolaiskouluissa osana valistuskampanjaa, jolla pyritään suitsimaan nuorisorikollisuutta.

Britannian sisäministeri Amber Rudd esitti tällä viikolla, että esimerkiksi teräaseita tai nyrkkirautoja koskevaa lainsäädäntöä tulisi tiukentaa. Ruddin mukaan tämänkaltaisten aseiden hallussapito yksityisissä kiinteistöissä tulisi kieltää.

Leikkaukset sulkeneet nuorisokeskuksia

Khan puolestaan on moittinut maan hallitusta leikkauksista, jotka ovat kohdistuneet poliisin lisäksi nuorisolle tarjottaviin palveluihin. Lontoossa yli 30 nuorisokeskusta on suljettu leikkausten takia.

- Ainoa todella toimiva tapa, jolla voimme kitkeä kaduilta puukotuksiin liittyviä rikoksia, on rahoittaa nuortenpalveluita, Khan sanoi.

Khan muistuttaa myös, että Lontoon poliisien määrää on leikattu 14 prosentilla vuodesta 2010.

Korjattu aiempaa uutista: Poliisin tilastoima luku sisälsi kaikki teräaseisiin liittyvät hyökkäykset, ei vain puukotukset.