Lähde CNN:lle: Britannian hermomyrkkyiskusta epäillään kahta "uutta kasvoa"

Ok tarkistetaampas pikaisesti lähteet eli CNN joka puolestaan sanoo lähteen olevan "nimetön". Eli toisin sanoen tässä jutussa ei ole lähdettä laisinkaan. Muistatteko lapsena kun leikittiin sitä leikkiä missä ensimmäinen kuiskasi toiselle ja tämä seuraavalle ja niin edelleen. Jonon viimeinen sitten sanoi mitä hänelle kuiskattiin ja kaikki nauroivat kun kuiskattu juttu oli aivan eri kuin mitä aluksi sanottiin. Näissä CNN "uutisissa" on aivan sama mekanismi eli toinen uutinen sanoo että lähde on CNN joka puolestaan ei edes nimeä lähdettä. Ei ihme että Trump nimittää tätä termillä 'fake news'.