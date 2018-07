Laavaa lensi turistiveneeseen Havaijilla, 23 loukkaantui

Havaijilla 23 ihmistä loukkaantui maanantaina, kun laavaa lensi turisteja kuljettaneeseen veneeseen. Turistit olivat seuraamassa Kilauea-tulivuoren näyttävää purkausta saariryhmän suurimman saaren Havaijin rannikolla.

Kilaueasta lensi merelle pala laavaa, joka osui turistiveneeseen. Loukkaantuneista 13 tarvitsi sairaalahoitoa. Vakavimmin loukkaantui nainen, jonka reisiluu murtui.

Havaijin piirikunnan pelastuslaitos kertoi, ettei veneessä olleiden ihmisten yhteismäärästä ollut vielä tietoa. Pelastuslaitos kuvaili veneeseen lentänyttä kappaletta "laavapommiksi."

Laava teki pudotessaan reiän veneen kattoon ja vaurioitti veneen kaidetta.

Kilauea on yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista. Se on purkautunut toukokuun alusta lähtien. Purkaus on tuhonnut jo satoja koteja.