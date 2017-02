LA Times: Yhdysvaltain korkein pato vaarassa murtua, kymmeniätuhansia evakuoitu Kaliforniassa

Yhdysvalloissa Pohjois-Kaliforniassa kymmenientuhansien ihmisten on käsketty poistua kodeistaan, koska suuren padon pelätään päästävän vesimassoja asutuksen keskelle. Asiasta kertoo muun muassa Los Angeles Times. Vesi Orovillejärven patoaltaassa oli noussut sateiden takia piripintaan, jolloin tulva-aukot otettiin käyttöön.

Pääasiallisesta tulva-aukosta oli löydetty jo aiemmin vaurioita, ja nyt myös hätätilanteissa käytettävä juoksutusväylä huomattiin vaurioituneeksi. Eroosion pelätään aiheuttavan lisää vaurioita rakenteisiin ja hallitsemattoman vesimassojen vyöryn asutuksen keskelle. Vedenpintaa patoaltaassa on kuitenkin saatu laskettua, viranomaiset kertoivat yöllä Yhdysvaltain aikaa.

Padon alapuolella olevien kylien ja kaupunkien asukkaat on evakuoitu. Yhteensä evakuointikäskyn on saanut jopa 160 000 ihmistä.

Orovillen pato on Yhdysvaltain korkein. Itse padon rakenteet ovat kunnossa, viranomaiset sanovat LA Timesin mukaan.

Hätäjuoksutusväylään jouduttiin turvautumaan ensimmäistä kertaa padon 50-vuotisen historian aikana. Kalifornia on kärsinyt pitkään kuivuudesta, mutta tämä talvi on ollut poikkeuksellisen kostea, minkä takia vettä on kerääntynyt padon taakse harvinaisen paljon.

Linkki juttuun