Kysely: Stalinin suosio kasvaa Venäjällä

Venäläiset suhtautuvat Josif Staliniin entistä suopeammin. Riippumattoman Levada-keskuksen kyselyssä 46 prosenttia vastaajista oli myönteisellä kannalla. Kyselystä uutisoineen RBK:n mukaan tämä on korkein luku 16 vuoteen. Toisaalta myös kielteisesti Staliniin suhtautuvia on nyt aiempaa enemmän. Heitä on viidennes.

Tammikuussa tehdyssä kyselyssä myönteisimmin suhtaudutaan presidentti Vladimir Putiniin. Seuraavilla sijoilla tulevat Leonid Brezhnev ja Stalin. Peränpitäjä on Mihail Gorbatshov.

