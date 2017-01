Kymmeniätuhansia ihmisiä kokoontunut Washingtonin marssille, tunnelma iloinen ja hyväntuulinen

Washingtonissa kymmeniätuhansia ihmisiä, enimmäkseen naisia, on kokoontunut vastustamaan uuden presidentin Donald Trumpin politiikkaa.

– Täällä on ihan hirveästi väkeä: Ihmisvirtoja tulee joka suunnalta, yhteensä varmasti ainakin kymmeniätuhansia ihmisiä. Järjestäjäthän ovat kertoneet odottavansa tänne ainakin 200 000:ta ihmistä, kertoo paikalla oleva STT:n toimittaja Maria Annala.

KUVA: JAGADEESH NV / EPA

– Tunnelma on tosi positiivinen, iloinen ja hyväntuulinen. Tosi monet ovat pukeutuneet näihin vaaleanpunaisiin kissankorvahattuihin, jotka symboloivat tapahtumaa. Ihmisiä kannustettiin neulomaan tällaisia hattuja etukäteen, ja todella moni on niin myös tehnyt, joten marssijat erottuvat katukuvasta ihan silläkin, Annala jatkaa.

– Täällä on jonkin verran myös miehiä, mutta kyllä hyvin suuri osa ihmisjoukosta näyttäisi olevan naisia. Ihmiset ovat kaikenikäisiä, on paljon nuoria, mutta juuri tässä edessäni on iäkäs pariskunta, jolla molemmilla on kissankorvahatut.

Marssin aluksi on luvassa koko joukko puheita. Lavalle nousevat muun muassa ohjaaja Michael Moore ja näyttelijä Scarlett Johansson. Noin kello 20 marssijat lähtevät liikkeelle kohti Washingtonin muistomerkkiä.