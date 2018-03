Kymmeniä siviilejä kuollut ilmaiskuissa ja tykistötulessa Syyriassa

Syyrian Itä-Ghoutaan tänään tehdyissä ilmaiskuissa on kuollut yli 50 siviiliä, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Sen mukaan ilmaiskuja tekivät venäläiset sotilaskoneet.

Ghoutan alueella on helmikuussa käynnistyneen maa- ja ilmahyökkäyksen aikana kuollut jo yli 1 300 siviiliä, järjestö kertoo.

Tarkkailujärjestön mukaan myös Turkin tykistön tulitus Afrinin kurdivaltaiselle alueelle Pohjois-Syyriassa on tänään tappanut siviilejä. Ainakin 18 siviiliä on kuollut Afrinin alueelle ammutussa tykkitulessa, järjestö kertoo. Osa kuolleista on järjestön mukaan lapsia.

Tarkkailujärjestö kertoi torstaina, että yli 30 000 siviiliä pakeni Afrinista edeltäneen vuorokauden aikana. Myös Itä-Ghoutassa tuhannet siviilit ovat paenneet kapinallisten hallitsemilta alueilta hallituksen joukkojen hallussa oleville alueille.