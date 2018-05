Kymmeniä kuollut padon romahdettua Keniassa - padosta saattoivat puuttua tulvaluukut

Keniassa kolmisenkymmentä ihmistä on kuollut, kun pato romahti maan länsiosassa. Uhriluvun pelätään edelleen nousevan, koska useita ihmisiä on kateissa. Noin 40 ihmistä on viety sairaalahoitoon.

Solain alueella sijaitseva pato romahti kovien sateiden jälkeen myöhään eilen. BBC:n mukaan patoaltaasta levisi vettä ja paksua mutaa laajalle alueelle. Satoja koteja on tuhoutunut.

Paikalliset asukkaat kertoivat kuulleensa kovan pamauksen ennen kuin vesimassat vyöryivät ulos padosta. Poliisin mukaan monet uhreista olivat nukkumassa ja jäivät loukkuun koteihinsa.

Poliisi tutkii, puuttuivatko yksityisomisteisesta padosta tarvittavat tulvaluukut, joista ylimääräistä vettä olisi voitu laskea ulos. BBC:n mukaan alueella on myös kaksi samanlaista patoa, joiden kuntoa tarkistetaan.

Viikkoja jatkuneet rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyöryjä osissa Keniaa. Ennen tulvia alueilla oli kärsitty pitkään kuivuudesta.

Viranomaisten mukaan yli 220 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa tulvien takia. Myös viljelysmaata on jäänyt runsaasti tulvavesien alle ja tuhansia eläimiä on kuollut.

