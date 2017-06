New Yorkissa ainakin 34 ihmistä on loukkaantunut, kun täyden metron kaksi vaunua syöksyi raiteiltaan Manhattanilla, kertoo New York Times. Loukkaantuneista 17 vietiin sairaalaan.

Onnettomuuden syytä tutkitaan parhaillaan, mutta New Yorkin liikennelaitoksen johtaja Joseph Lhotan mukaan metro suistui raiteilta, koska hätäjarru oli pantu päälle. Hänellä ei ollut tietoa, miksi joku oli painanut hätäjarrua.

New Yorkin metroa parhaillaan kunnostetaan ja metrot ovat myöhästelleet pahoin.

