Kymmenettuhannet mielenosoittajat vaativat uutta brexit-kansanäänestystä Lontoossa

Lontoossa kymmenettuhannet mielenosoittajat ovat vaatineet uutta brexit-kansanäänestystä. Mielenosoitus järjestettiin alkuperäisen brexit-äänestyksen kaksivuotispäivänä.

Mielenosoittajat haluavat kansalle mahdollisuuden äänestää siitä, hyväksytäänkö Britannian ero EU:sta ehdoilla, jotka brittihallitus ennen pitkää neuvottelee, vai jäisikö Britannia sittenkin EU:hun.

- Tärkeintä on, että tätä ei päätetä 650 poliitikon voimin Westminsterissä. Brexit on niin iso asia, että meidät kaikki 65 miljoonaa pitää ottaa mukaan siitä päättämiseen, sanoi mielenosoitusta järjestämässä ollutJames McGroryBBC:lle.

The Guardianin mukaan mielenosoituksen tärkein taustaryhmä on Open Britain, joka on EU:hun jäämistä ajaneen kampanjan perillinen.

"Brexit voidaan vielä kumota"

Mielenosoittajat marssivat parlamenttitalolle, jossa heille puhuivat brexitiä vastustavat kasanedustajat kuten liberaalidemokraattipuolueen johtaja Vince Cable.

- Brexit ei ole loppuunkäsitelty asia, se ei ole väistämätöntä, brexit voidaan vielä kumota, hän sanoi.

- Kahden vuoden takainen äänestystulos ei ole ikuinen.

Tällä viikolla julkaistun mielipidemittauksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa briteistä haluaa päästä äänestämään brexitistä uudelleen, kun irtautumissopimuksen ehdot ovat tiedossa. Tutkimuksesta ei käynyt ilmi, mitä vastaajat uskoivat tapahtuvan siinä tapauksessa, että kansa ei hyväksyisi irtautumissopimusta.

