Kyberhyökkäys leviää nopeasti Euroopassa, haittaohjelma pyytää lunnaita

Venäjällä ja Ukrainassa alkanut kyberhyökkäys on levinnyt jo useisiin Euroopan maihin, kerrotaan Viestintävirastosta. Hyökkäyksen kohteeksi ovat viranomaisen mukaan joutuneet useat yritykset. Suomessa merkkejä kyberhyökkäyksestä ei toistaiseksi ole.

- Kyberhyökkäys on tässä viime tuntien aika lähtenyt liikenteeseen, ja varsin nopeasti se vaikuttaa leviävän, sanoo erityisasiantuntija Ilkka Sovanto Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksesta.

Kyberhyökkäys on luonteeltaan keväällä levinneen kiristyshaittaohjelma WannaCryn kaltainen. Saastunut kone käynnistyy uudelleen ja pyytää käyttäjältään lunnaita tiedostoista, joita haittaohjelma on salannut. Viestintäviraston mukaan vaikuttaa siltä, että tiedostoja todella on pystytty salaamaan.

WannaCry saastutti keväällä yli 200 000 konetta yli 150 maassa. Haittaohjelma levisi jaettujen verkkolevyjen kautta koneille, joita ei ollut suojattu palomuurilla tai päivitetty.

- Tällä hetkellä tämän uuden kyberhyökkäyksen leviämismekanismista ei ole tietoa, Sovanto sanoo.

Viestintävirasto jatkaa hyökkäyksen leviämismekanismin selvittämistä. Hyökkäyksen alkuperästä ei tällä hetkellä ole tietoa.

Viestintävirasto kehottaa suojautumaan hyökkäykseltä pitämällä tietokoneen päivitykset ajan tasalla.

Ukrainassa kyberhyökkäys pankkeja ja yrityksiä vastaan

Useita ukrainalaisia pankkeja ja yhtiöitä on joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Keskuspankin mukaan taustalla on tuntematon virus, mutta pankki ei kerro tarkemmin hyökkäyksen kohteista. Pankeilla on vaikeuksia suoriutua pankkiasioiden hoitamisesta.

Keskuspankin mukaan turvallisuustoimia on tiukennettu ja mahdolliset tulevat hyökkäykset pystytään estämään.

Ukrainan valtion sähkönjakeluyhtiö Ukrenergo ilmoitti, että sen tietojärjestelmään on hyökätty, mutta vaikutuksia sähkönjakeluun ei ole. Myös kiovalainen sähköyhtiö Kyivenergo kertoi aiemmin joutuneensa sulkemaan kaikki tietokoneensa.

Jakeluyhtiö Nova Poshta ilmoitti tunnistaneensa viruksen. Yhtiö kertoo viruksen lukitsevan käyttäjät ulos järjestelmästä ja vaativan rahaa kirjautumisesta takaisin.

