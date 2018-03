Kuusi vuotta pidätyksen jälkeen Pussy Riot on siirtynyt myllertämään Venäjän ulkopuolelle

Maria Aljohina ei todellakaan taida pelätä - ei ainakaan kohua. Sehän syntyi esimerkiksi hänen suhteestaan Dimitri Enteoon, joka taas perusti ultraortodoksisen "Jumalan tahto"-liikkeen, tosin hänet potkittiin hiljan siitä ulos johtuen suhteestaan Aljohinaan. Aljohina myöntää Enteon olevan homofobisen. Ja tuohon ultraortodoksisuuteen kuuluu kyllä nykyhallinnon sympatiseeraus, kas Venäjällä kun politiikka ja uskonto nivoutuvat hyvin tiukasti toisiinsa.

No, rakkaus on rakkautta, mutta ehkäpä Kalevakin uskaltautuisi kertomaan lisää tästä Dimitristä, kiinnostava persoona hänkin on. ja ennenkaikkea Marian ja Dimitrin suhde edustaa venäläisyyttä tyypillisimmillään: kaikki on mahdollista, sopivaa - kun vain sopittaa.