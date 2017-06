Kuusi loukkaantui, kun auto ajoi ihmisten päälle Newcastlessa Britanniassa

Britanniassa Newcastlessa auto on ajanut väkijoukkoon, kertoo Northumbrian poliisi Twitterissä. Poliisi vahvistaa kuuden ihmisen loukkaantuneen. BBC:n mukaan kolme loukkaantuneista on lapsia. Heistä yksi on 8-vuotias poika, jonka kerrotaan olevan kriittisessä tilassa.

Poliisi kertoo ottaneensa kiinni 42-vuotiaan naisen, jota kuulustellaan parhaillaan. Poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän muita ihmisiä.

Tapahtumien kulkua selvitetään edelleen. Poliisin mukaan mikään ei kuitenkaan viittaa terrorismiin.

BBC:n mukaan auto ajoi jalankulkijoiden päälle Westgate-keskuksen ulkopuolella, missä vietetään ramadanin päättävää id al-fitr -juhlaa. Sadat ihmiset olivat tulleet paikalle.

Erään haastatellun mukaan autoa ajanut nainen olisi ollut muiden mukana aamurukouksessa.

- Ymmärsin, että hän (nainen joka oli ollut rukoustilaisuudessa) oli jo lähdössä autollaan. Uskon, että hän menetti kontrollin, silminnäkijä kertoo BBC:lle.

Myös toisen haastatellun mukaan nainen oli ollut jo lähdössä paikalta.

- Kysyin paikalla olleilta, mitä täällä on tapahtunut. He kertoivat, että nainen oli jo lähdössä pois parkkipaikalta, kun hän olikin yhtäkkiä kiihdyttänyt auton ihmisjoukkoon.

Poliisin tiedottajan mukaan he vastaanottivat ensimmäisen hätäpuhelun aamulla hieman kello yhdeksän jälkeen.

