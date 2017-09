Kuubassa miljoonat ihmiset jättäneet kotinsa Irman takia

Kuubassa ainakin miljoona ihmistä on evakuoitu varotoimena hurrikaani Irman takia. Osa heistä majoittuu tuttaviensa luona, osa on sijoitettu hätämajoitukseen. Kuubassa on lisäksi evakuoitu noin 10 000 turistia.

Irman tuulet ovat alkaneet iskeä Kuuban itä- ja keskiosiin, ja myrskyn keskus on tällä hetkellä noin 190 kilometriä koilliseen Nuevitaksen kaupungista. Tuulet Kuuban itäisellä rannikolla ovat nousseet noin 95 kilometriin tunnissa, mutta rankkasateet ovat jo aiheuttaneet tulvia rannikkoalueilla Holguinissa ja Guantanamossa.

Viranomaiset arvelevat Irman iskevän saarten keskiosiin neljännen kategorian hurrikaanina perjantain ja lauantain välisenä yönä paikallista aikaa. Pahiten Irman odotetaan iskevän Camagueyn ja Villa Claran maakuntiin.

Kuuban pääkaupungin Havannan odotetaan välttyvän pahimmalta, mutta myös sinne on annettu hurrikaanivaroitus.

Hurrikaani Irma tehnyt jo paljon tuhoa

Irma on saanut aikaan valtavia tuhoja varsinkin Karibianmeren pienemmillä saarilla. Barbudan ja Antiguan pääministeri Gaston Browne sanoi Barbudan olevan täysin raunioina. Hollannille ja Ranskalle kuuluvalla Saint-Martinin saarella ainakin puolet taloista oli mennyttä. Lisäksi ryöstäjät pahentavat saarelaisten ahdinkoa.

Silminnäkijöiden mukaan saaren kaduilla liikkui revolvereilla ja viidakkoveitsillä aseistautuneita varkaita. Saarelle odotettiinkin lisäjoukkoja järjestyksenpitoon.

Neitsytsaarilla Irma tappoi ainakin neljä ihmistä ja Puerto Ricossa se vei sähköt suuresta osasta saarta. Sen sijaan edelleen seitsemän vuoden takaisista maanjäristyksistä toipuva Haiti näytti säästyvän pahimmalta, vaikka rankkasateet ja kova tuuli riepoivatkin saarivaltion pohjoisosia. Tiedot kuolonuhreista ovat vaihdelleet voimakkaasti, mutta perjantaihin mennessä kuolleita oli noin kaksikymmentä.