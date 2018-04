Kuuban uusi johtaja on Beatlesiin hullaantunut entinen pitkätukka

Yksityistäminen ei ole ratkaissut ongelmia

Raúl Castro ylipuhui 1990-luvulla Fidel-veljensä varovaisiin talousuudistuksiin.

Syynä oli Kuuban talouden romahdus, joka seurasi Neuvostoliiton hajoamista. Neuvostoliitto oli tukenut liittolaistaan isolla rahalla, mutta Venäjä ei enää jatkanut samalla tiellä.

Pienyrittäjyys sallittiin – aluksi hyvin varovaisesti, tällä vuosikymmenellä kiihtyvällä vauhdilla. Neljä kymmenestä kuubalaisesta työskentelee jo pienyrityksissä.

Tämä säikäytti valtionyritysten johtajat. Viime vuonna yrityslisenssejä myönnettiin aiempaa vähemmän, ja toimiville yrityksille sälytettiin uusia rasitteita.

Maatalous on murheenkryyni. Kuuba joutuu tuomaan elintarvikkeita suuressa mitassa, sillä yksityisviljelijöille on annettu heikosti tuottavia maa-alueita ja rahaa investointeihin on vähän.

Sokerista ja tupakasta saatavat vientitulot eivät riitä kattamaan elintarvikkeiden ja öljyn tuontia. Venezuelan öljyä on maksettu lähettämällä Venezuelaan kuubalaisia lääkäreitä.

Parhaiten on menestynyt turismi. Siitä hyötyvät niin suuret valtion omistamat hotelliketjut kuin yksityisomistuksessa olevat majoitusliikkeet ja ravintolat.