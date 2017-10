Kuuban mukaan Yhdysvaltain väitteissä äänihyökkäyksistä ei ole perää

Kuuban mukaan Yhdysvaltain väitteet oudoista äänihyökkäyksistä ovat täysin perättömiä. Asiaa lauantaina kommentoinut Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez kuvaili väitteitä poliittiseksi manipuloinniksi, jonka tavoitteena on maiden kahdenvälisten suhteiden vahingoittaminen.

Yhdysvallat on väittänyt, että Yhdysvaltain Havannan-lähetystön henkilökuntaa vastaan on tehty äänihyökkäyksiä, jotka ovat aiheuttaneet muun muassa kuulovaurioita ja uupumusta työntekijöillä. Yhdysvallat ei kuitenkaan virallisesti ole syyttänyt Kuubaa asiasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kuitenkin aiemmin tässä kuussa sanonut uskovansa, että Kuuba on hyökkäysten takana. Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kelly on puolestaan sanonut Yhdysvaltojen uskovan, että Kuuba voisi estää hyökkäykset.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on Kuuban hallinnon luvalla käynyt kolme kertaa maassa tutkimassa väitettyjä hyökkäyksiä.

USA:n mukaan yli 20 lähetystön työntekijää sai vammoja

Yhdysvaltalaisviranomaiset uskovat, että sen Havannan-lähetystön henkilökuntaa vastaan on hyökätty salaa jonkinlaisella äänilaitteella, joka lähettää ääniaaltoja taajuuksilla, joita ihminen ei pysty kuulemaan.

Yhdysvaltain mukaan ainakin 22 lähetystön työntekijää tai heidän perheenjäsentään on saanut vammoja hyökkäyksissä. Vammat vaihtelivat kuulovaurioista unettomuuteen ja vakavaan uupumukseen.

Yhdysvallat veti hyökkäyksien vuoksi yli puolet henkilöstöstään pois lähetystöstä ja karkotti 15 kuubalaisdiplomaattia Yhdysvalloista.

Maiden väliset diplomaattisuhteet palautettiin pari vuotta sitten Barack Obaman presidenttikaudella.