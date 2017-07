Yhdysvalloissa Valkoisen talon neuvonantaja ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo tavanneensa venäläisiä neljästi presidentinvaalikampanjan aikana. Sen sijaan hän kiistää toimineensa venäläisten kanssa yhteistyössä Trumpin valinnan puolesta.

Kushnerin lausunnon on julkaissut New York Times hieman ennen kuin Kushnerin on määrä todistaa senaatin tiedustelukomitean edessä.

