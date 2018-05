Kuninkaallisista häistä tviitattiin eilen yli 6,5 miljoonaa kertaa

Prinssi Harryn ja Meghanin häistä kirjoitettiin eilen yli kuusi ja puoli miljoonaa tviittiä. Sosiaalista mediaa seuraavan Visibrain-yhtiön mukaan niistä 5,2 miljoonaa oli merkitty hashtagilla #RoyalWedding.

Prinssi Harry päihitti näin selvästi isoveljensä prinssi Williamin, jonka häistä vuonna 2011 lähetettiin "vain" 1,8 miljoonaa tviittiä. Tuolloin tosin Twitterin käyttö oli muutenkin nykyistä vähäisempää.

Odotetusti häitä on käsitelty tänään laajasti brittilehdistössä. Sanomalehti Guardianin mediatoimittaja Jim Waterson laski Twitterissä, että eniten sivuja juhlallisuuksille omisti Sunday Express, 48 sivua. Lähelle ylsivät myös Mail on Sunday 44 sivulla ja Sun on Sunday 41 sivulla.

Häät televisioitiin ympäri maailman, ja katsojaluvut nousevat miljooniin. Kuningasperhe kiitti kaikkia häitä seuranneita Twitterissä.

- Kiitos kaikille, jotka tulivat Windsoriin sekä niille, jotka seurasivat Britanniassa, Kansanyhteisön maissa ja muualla maailmassa, tviitissä luki.

