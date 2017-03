Kuningatar Elisabet allekirjoitti brexit-lain - EU-eroneuvottelut voivat alkaa

Britanniassa kuningatar Elisabet on allekirjoittanut brexit-lain, joka mahdollistaa eroneuvottelujen aloittamisen EU:n kanssa. Pääministeri Theresa May sanoi toissa päivänä, että maa on valmis aloittamaan neuvottelut lähipäivinä.

Britannian parlamentti keskusteli brexit-laista viikkoja ja pääsi viimein maanantaina sopuun lain sisällöstä.

Seuraavaksi pääministeri Mayn odotetaan antavan EU:n perustamissopimuksen 50. artiklaan perustuvan ilmoituksen, joka virallisesti aloittaa kaksi vuotta kestävät eroneuvottelut.