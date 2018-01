Kun ikirouta sulaa, kaikki kärsivät – Oulun yliopiston professorin mukaan muutos huolettaa erityisesti nuoria

Olen pahoillani kun joudun nyt huomauttamaan, että Nunataryuk-projekti on EU:n rahoittama projekti ja ollaan nyt kerrankin rehellisiä ja sanotaan se ääneen mitä se tarkoittaa: projektin lopputulema voi olla vain ja ainoastaan linjassa poliitikkojen agendan kanssa tai se on kyseisen tutkijaryhmän viimeinen rahoitus ja uran loppu. Jos me ei koskaan voida näitä asioita reilusti ääneen sanoa, niin mitä merkitystä millään oikeasti on? EU ei ole rahoittanut ensimmäistäkään "tutkimusta" jonka tulos olisi joku muu kuin EU-poliitikkojen agenda.

Se on totta, että niitä nuoria ihmisiä asia huolettaa jotka ovat toistuvasti tämmöisen poliittisen tieteen pommituksen uhreja. Puolestaan ne nuoret jotka ovat oppineet olemaan kriittisiä ja hakemaan tietoa itsenäisesti, niin heitä ei huoleta. Todellisuus on se, että ilmastonmuutos on luonnollinen ilmiö ja ihmiset eivät voi millään lailla estää tai vaikuttaa ilmaston muuttumiseen.

On hienoa että saasteista puhutaan ja niistä on päästävä eroon, mutta samassa yhteydessä ilmastonmuutoksesta puhuminen on ainoastaan poliittista tiedettä.