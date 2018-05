Kummalle puolelle vaaka kallistuu? – Trumpin ja Kimin tapaamisesta tuli arpapeliä

Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajien tapaaminen kesäkuussa joko toteutuu tai sitten ei. Torstain vastaisena yönä kipinää iski vielä se, kun Pohjois-Korean edustaja haukkui varapresidentin medialausunnot.

Lännen Media

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean presidenttien on tarkoitus tavata toisensa kesäkuun 12. päivänä Singaporessa, mutta tapaamisen toteutuminen vaikuttaa koko ajan epävarmemmalta.

Lisäkierroksia kiistely aiheutti vielä torstain vastaisena yönä, kun Pohjois-Korean korkea virkamies Choe Son-hui kutsui BBC:n mukaan Yhdysvaltain varapresidentti Mike Penceä "poliittiseksi nukeksi" ja tämän taannoisia Pohjois-Koreaa koskevia lausuntoja "hölmöksi".

Choe viittasi kommenteillaan Pencen taannoisiin lausuntoihin, joissa tämä oli BBC:n mukaan verrannut Pohjois-Koreaa ja Libyaa keskenään. Käänne herättää jälleen epäilyksen siitä, toteutuuko maiden johtajien välinen huippukokous ollenkaan.

Listasimme neljä asiaa, jotka puhuvat tapaamisen peruuntumisen puolesta ja neljä, jotka puhuvat sitä vastaan.

Huippukokous peruuntuu

1. Epäilevät itsekin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tiistainen lausuma huippukokouksen mahdollisesta peruuntumisesta ei ollut ensimmäinen kerta, kun maat itse esittävät epäilyksiä tapaamisen toteutumiselle.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Pohjois-Korea uhkasi jo viime viikolla vetäytyä tapaamisesta, kun Yhdysvallat ja Etelä-Korea järjestivät yhteisen ilmasotaharjoituksen. Kyseessä oli Pohjois-Korean mukaan "paha provokaatio".

Epäilyksiä Pohjois-Korean sitoutumisesta huippukokouksen järjestämiseen lisää se, että jo toukokuun alussa maan edustajat jättivät saapumatta tapaamiseen, jossa huippukokousta oli tarkoitus valmistella.

2. Pohjois-Korea on esittänyt epäilyjä turvallisuusjärjestelyistä. The Washington Post -lehden mukaan Pohjois-Korea on huolissaan siitä, miten Kimiä kuljettavan lentokoneen polttoaine saadaan riittämään koko matkan ajaksi ja miten Kimin turvallisuus taataan Singaporessa olemisen aikana.

Trump on vakuuttanut, että Kim on turvassa, mutta tiedossa ei ole tyydyttääkö vakuutus Pohjois-Koreaa.

The Washington Postin tavoittamien lähteiden mukaan Kim saattaa olla huolissaan myös mahdollisesta vallankaappauksesta hänen ulkomailla oleskelunsa aikana.

3. Kumpikaan ei halua osallistua kokoukseen, josta ei voi lähteä voittajana. Toistaiseksi ristiriidat vaikuttavat sovittamattomilta. Yhdysvallat vaatii Pohjois-Koreaa luopumaan kokonaan ydinaseohjelmastaan.

Pohjois-Korea on sanonut useasti, että se on valmis luopumaan ydinaseista, mutta ei yksipuolisesti. Viime viikolla maa ilmaisi selvästi, että pelkkä taloudellinen apu ei saa sitä suostumaan Yhdysvaltain ehtoihin.

4. Sekä Kim että Trump ovat osoittaneet, että mieli voi muuttua nopeasti. Viime syksynä Trump nimitti Kimiä pieneksi rakettimieheksi ja Kim Trumpia henkisesti epävakaaksi. Muutama kuukausi myöhemmin sovittiiin tapaamisesta ja Trump kutsui Kimiä "erittäin kunnioitettavaksi". Mikään ei takaa, etteivätkö äänenpainot muuttuisi uudelleen.

Huippukokous toteutuu

1. Kokoukselle on todellinen tarve. Viime marraskuussa Etelä-Korean viranomaiset arvioivat CNN:n mukaan, että Pohjois-Korea saattaa jo vuonna 2018 saada valmiiksi mannertenvälisen ohjuksen, joka pystyy kantamaan ydinkärkeä. Viime syksynä maa testasi voimakkaampaa ydinpommia kuin koskaan aiemmin.

Toisaalta Pohjois-Koreaa kohtaan asetetut pakotteet ovat alkaneet purra myös maan hallintoon, kirjoittaa The Washington Post. Helmikuussa Yhdysvallat määräsi Pohjois-Korean vastaisia pakotteita, jotka kohdistuvat polttoaineen tuontiin Pohjois-Koreaan ja ovat ankarampia kuin koskaan aiemmin.

2. Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in uskoo kokoukseen. Moon sanoi tällä viikolla, että huippukokous toteutuu 99, 9 prosentin varmuudella. Yhdysvalloissa vieraillut Moon kehotti kiirehtimään tapaamisen valmisteluja.

3. Kyse voi olla kasvojen säilyttämisestä. Pohjois-Korean uhittelevat puheet tapaamisen perumisesta saattavat olla tapa säilyttää kasvot tilanteessa, jossa Yhdysvallat päättäisi perua oman osallistumisensa. Trumpinkin mukaan kesäkuun huippukokouksen peruuntuminen olisi "ok".

Analyytikko Bonnie Glaser arvioi uutistoimisto Reutersille, että Trump ei halua näyttää siltä, että haluaa huippukokousta enemmän kuin Kim. Sama pätenee Kimiin.

4. Sekä Trump että Kim vaikuttavat haluavan jäädä historiaan suurmiehinä. Tapaaminen olisi yksi merkkipaalu tällä tiellä, sillä Yhdysvallat ja Pohjois-Korean johtajat eivät ole koskaan ennen tavanneet.

Voitto olisi suurempi Kimille. Pohjois-Korea on toivonut tapaamista jo pitkään, mutta Yhdysvaltain aiemmat presidentit pidättäytyivät tapaamisista tarkoituksella, koska takeita niiden tuloksista ei ollut.